Son dakika: Kuleli Askeri Lisesi soruşturmasında fezleke tamamlandı! FETÖ elebaşı Gülen dahil edildi
Fetullahçı Terör Örgütü’nün Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki kadrolaşmasını sağlamak amacıyla Kuleli Askeri Lisesi’ndeki bazı öğrencilerin sahte raporlarla okuldan atılıp askerlik hayatının bitirilmesini sağlayan aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen fezlekede, Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı.
54 sayfalık fezlekede, haklarında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlenerek Kara Harp Okulu'na geçişleri engellenen 33 Kuleli Askeri Lisesi eski öğrencisi müşteki olarak yer aldı. Fezlekede, Gülen dışındaki askeri tabip olan 19 şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine tanıdığı takdir ve tayin yetkisini örgüt mensuplarına yer açmak için suiistimal ettikleri, askeri öğrencilere hakkedilmemiş sahte sağlık raporları vererek TSK ile ilişkilerini bitirdikleri kaydedildi.
FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki kadrolaşmalarını sağlamak amacıyla sahte raporlarla okuldan attırıp askerlik hayatlarını bitirdiği öğrencilerle ilgili yürütülen soruşturma İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlandı. Başsavcılık, hazırladığı fezlekeyi iddianame düzenlenmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.
Hazırlanan fezlekede FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yanı sıra 12'si tutuklu 19 şüpheli yer aldı. Şüphelilerden 19'u eski askeri doktor… Fezlekede, haklarında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlenerek 2013 yılında Kara Harp Okulu'na geçişleri engellenen 33 Kuleli Askeri Lisesi eski öğrencisi de müşteki olarak yer aldı.
GÜLEN HAKKINDA İLK KEZ O SUÇTAN İŞLEM
Cumhuriyet Savcısı Levent Bilgi tarafından hazırlanan fezlekede, Fetullah Gülen hakkında ilk kez Askeri Ceza Kanunu kapsamındaki suçlar nedeniyle işlem yapılması dikkat çekti. Fezlekede, şüpheli Gülen'in Türk Silahlı Kuvvetleri ve diğer kamu kurumları olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti yönetimini ele geçirmek üzere organize edip belirlediği plan ve strateji gereğince örgüt mensubu olmayan veya örgüt mensubu olup da yükümlülüklerini yerine getirmeyen askeri öğrenci ve TSK mensuplarını belirlenen plan dâhilinde TSK'dan ayrılmaya zorlandığı kaydedildi.
Gülen'in ayrıca TSK'da askeri tabip olarak görev yapan değişik rütbedeki tabip şüphelileri dosyada mağdur bulunan 33 askeri öğrenci hakkında sahte rapor verdirmek suretiyle 'Resmi Belgede sahtecilik' suçunu işlemeye azmettirdiği belirtildi.
'ASKERİ ÖĞRENCİ OLAMAZ' RAPORU
Ayrıca Gülen'in haklarında 'askeri öğrenci olamaz' raporu verilen 33 öğrencinin Kara Harp Okulu'na geçişine engel olduğu, bu sebeple 'Cebir ve tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma' suçunu işlediği kaydedildi.
Fezlekede, 33 askeri öğrencinin Kara Harp Okulu'na geçişine elindeki tıbbi olanaklarla engel olan Sağlık Kurulu eski Başkanı Hava Tabip Albay Erhan Bozkanat da şüpheli olarak yer aldı. Bozkanat'ın tüm yasadışı girişimlere emir ve talimat verdiği iddia edildi.
Askeri tabipler; Zafer Işılak, Hüseyin Günay, Ömer Sağlam, Ahmet Özbek, Taner Kar, Kadir Çolakoğlu, Yavuz Öztürker, Altan Kaçan, Battal Altun, Öner Tatar, Mustafa Güneş, Ercan Karabacak, Mustafa Aparcı, Kamil Taner Erim, Mehmet Sami İyisoy, Suat Demirtuğ, Ramazan Akyıldız, Mehmet Sadun Yücel de fezlekede şüpheli olarak yer aldı.
Fezlekede, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen ve Sağlık Kurulu eski Başkanı Hava Tabip Albay Erhan Bozkanat hakkında 'Cebir ve tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma', 'Resmi Belgede sahtecilik', 'Silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçlarından ceza talep edildi.
Diğer 18 şüpheli tabip hakkında ise 'Cebir ve tehdit kullanılarak eğitim ve öğretime engel olma', 'Resmi Belgede sahtecilik', 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından ceza istendi.
Tamamlanan fezleke iddianameye dönüştürülmek üzere İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'na gönderildi.
Nazif KARAMAN/SABAH
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