20 Mayıs 2020, Çarşamba
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Son dakika: Çocuklara ikinci sokak izni başladı

Son dakika haberine göre tedbirleri çerçevesinde 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik izin başladı. İzin saat 15.00'te sona erecek.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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ÇOCUKLARA İKİNCİ SOKAK İZNİ BAŞLADI

Korona virüs tedbirleri kapsamında bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıkabilecek.

Ebeveynlerinin gözetimi altında ve salgına karşı tüm tedbirleri alınarak sokağa çıkabilecek çocuklar parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkaracak. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.

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