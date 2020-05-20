Son dakika: Çocuklara ikinci sokak izni başladı
Son dakika haberine göre Koronavirüs tedbirleri çerçevesinde 15 yaş altı çocukları için saat 11.00 itibariyle 4 saatlik izin başladı. İzin saat 15.00'te sona erecek.
Korona virüs tedbirleri kapsamında 15 yaş altı çocuklar bugün 11.00-15.00 saatleri arasında 47 gün sonra ikinci kez sokağa çıkabilecek.
Ebeveynlerinin gözetimi altında ve salgına karşı tüm tedbirleri alınarak sokağa çıkabilecek çocuklar parklarda güneşin ve açık havanın keyfini çıkaracak. Çocukların sokak izni saat 15.00'e kadar sürecek.
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