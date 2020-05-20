Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e sert tepki: İşgal politikasının yeni adımı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İŞGAL VE İLHAK BİR SUÇTUR

Sözcü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir" ifadelerine yer verdi.