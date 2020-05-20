Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e sert tepki: İşgal politikasının yeni adımı
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "Yeni hükümetin Batı Şeria’daki yerleşim birimleri ve Ürdün vadisini ilhak edeceğini açıklaması, İsrail’in işgal politikasının yeni adımıdır." diyerek sert tepki gösterdi.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.
İŞGAL VE İLHAK BİR SUÇTUR
Sözcü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir" ifadelerine yer verdi.
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