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Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İsrail'e sert tepki: İşgal politikasının yeni adımı

Son dakika haberine göre; , "Yeni hükümetin ’daki yerleşim birimleri ve vadisini ilhak edeceğini açıklaması, ’in işgal politikasının yeni adımıdır." diyerek sert tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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KALIN'DAN İSRAİL'E SERT TEPKİ!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

İŞGAL VE İLHAK BİR SUÇTUR
Sözcü Kalın, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını reddediyoruz ve dünyaya tavır alması çağrısında bulunuyoruz. İşgal ve ilhak bir suçtur. Türkiye, Filistin topraklarının işgal ve ilhak siyasetine karşı atılacak tüm adımları desteklemektedir" ifadelerine yer verdi.

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