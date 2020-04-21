Son dakika: İsrail Suriye'ye saldırdı
Son dakika haberine göre; İsrail Suriye’ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.SON DAKİKA HABERİ: İsrail Suriye'ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
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