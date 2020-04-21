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Son dakika: İsrail Suriye'ye saldırdı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 21.04.2020 Güncelleme Tarihi: 21.04.2020
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İSRAİL SURİYE'YE SALDIRDI

Son dakika haberine göre; ’ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

SON DAKİKA HABERİ: 'ye yönelik hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 9 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

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