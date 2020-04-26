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İsrail Netanyahu'ya karşı ayağa kalktı!

'in başkenti 'in 'nda toplanan bin kadar gösterici, Başbakan karşıtı gösteri düzenledi. ilişkin verilen bilgide, göstericilerin, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına karşı oldukları kaydedildi.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 26.04.2020 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020
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İSRAİL NETANYAHU'YA KARŞI AYAĞA KALKTI!

'in başkenti 'in 'nda toplanan bin kadar gösterici, Başbakan karşıtı gösteri düzenledi.



Yediot Aharonot gazetesinin internet sitesinden verilen habere göre, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) rağmen Tel Aviv'in Rabin Meydanı'nda toplanan yaklaşık bin kişi, hakkında yolsuzluk davası açılan Netanyahu aleyhinde gösteri düzenledi.

ilişkin verilen bilgide, göstericilerin, Kovid-19 kriziyle mücadelede tüm yönetimin Netanyahu'nun elinde toplanmasına karşı oldukları kaydedildi.

Geçen ay kurulduğu belirtilen Kara Bayraklar adlı protestocu halk hareketinin de gösterilere katıldığı belirtildi.

Göstericiler, Kovid-19 salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralına uyarak 2 metre aralıklarla meydanı doldurdu.

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