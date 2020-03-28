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İsrail askerleri Batı Şeria'da 4 Filistinliyi yaraladı

DÜNYA
Giriş Tarihi: 28.03.2020
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KATİL İSRAİL KORONA DİNLEMEDİ! 4 FİLİSTİNLİYİ YARALADILAR

Son dakika haberine göre, askerleri, işgal altındaki ’nın El-Halil ve Nablus kentlerinde 4 Filistinliyi plastik mermiyle yaraladı. Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, El-Halil kentine bağlı Et-Tuvvana ve Nablus’a bağlı Kefr Kaddum beldelerinde İsrail askerleri ile Filistinliler arasında arbede yaşandı.

Yahudi yerleşimcilerin Et-Tuvvana beldesinde Filistinli çobanlara taşla saldırmasına tepki gösteren Filistinlilere askerleri müdahale etti.

Öte yandan, İsrail askerlerinin Kefr Kaddum beldesine baskın düzenlediği ve tepki gösteren Filistinlilerle İsrail askerleri arasında arbede yaşandığı belirtildi.

Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin müdahalelerde göz yaşartıcı ve kullanması sonucu 4 Filistinlinin yaralandığı, çok sayıda kişinin de gazdan etkilendiği kaydedildi.

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