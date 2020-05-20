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ABD'den flaş haber! Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı

'nin eyaletindeki 'ndeki baraj çöktü. Bölgede meydana gelen nedeniyle çok sayıda otoyol trafiğe kapatılırken; göl ve çevresinde yaşayanlar için tahliye işlemi başlatıldı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.05.2020 Güncelleme Tarihi: 20.05.2020
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BARAJ ÇÖKTÜ: 50 OTOYOL TRAFİĞE KAPANDI

'nin eyaletindeki 'ne kıyısı bulunan kasabasındaki baraj, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.

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