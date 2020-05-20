ABD'den flaş haber! Baraj çöktü: 50 otoyol trafiğe kapandı
ABD'nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü'ndeki baraj çöktü. Bölgede meydana gelen sel nedeniyle çok sayıda otoyol trafiğe kapatılırken; göl ve çevresinde yaşayanlar için tahliye işlemi başlatıldı.
ABD'nin Michigan eyaletindeki Wixom Gölü'ne kıyısı bulunan Edenville kasabasındaki baraj, şiddetli yağışlar nedeniyle çöktü.
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