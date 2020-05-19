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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı!

, “ coşkusu sevgili gençlerimiz, geleceğiniz için çalışmak bizi asla yormuyor. ’ü Anma, Gençlik ve ’nızı müjdeli haberlerle kutlamak istedik. Şimdilik videoda buluşalım, çok yakında yeniden birlikteyiz.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK’TAN 19 MAYIS MESAJI!

'ü Anma, Gençlik ve nedeniyle Twitter'dan mesaj yayımladı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 1 Milyon Yazılımcı Projesi'ne katılanlara ilişkin müjdelerini sıraladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan 19 Mayıs mesajı! HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK’TAN 19 MAYIS MESAJI!

Hazine ve Maliye Bakan Berat Albayrak'ın açıklaması şöyle:

"Çok kıymetli hanımefendiler, beyefendiler

'ün 'a çıkarak milli mücadelemizin işaret fişeğini yakışının 101'inci yıldönümünü kutluyoruz. Türk milletinin iradesine, özgürlüğüne ve vatanına el uzatanlara karşı verdiği tarihi cevabın, tarihi mücadelenin ilk günüdür. Genç kardeşlerim, bu ruhu, inancı, özgürlük ateşini daima canlı tutacak olan sizlersiniz.

"YENİ DÖNEME EN HAZIR ŞEKİLDE GİRMEK İÇİN İYİ HAZIRLANMAMIZ GEREKİYOR"

Özellikle Covid-19 sonrası tüketim alışkanlıklarının küresel ticaret ve ekonomideki genel kabullerin değiştiği bir dünya sürecine giriyoruz. Güçlü ekonomik altyapımız, küresel gelişmelere hızla adapte olan iş dünyamızla her şeyden önemlisi genç, eğitimli insan kaynağımızla Covid-19 sonrası yıldızı parlayan ülkelerin başında olacağız. Yeni döneme en hazır şekilde girmek için iyi hazırlanmamız gerekiyor.

"ÜÇ KÜÇÜK MÜJDE VERMEK İSTİYORUM"

Sizler için gelişim ve kariyer imkanı sağlayacak 1 milyon yazılımcı projemizi hayata geçirdik. Şu ana kadar 440 bin 427 arkadaşımız aktif olarak bu platformu kullanıyor. 234 bin 800 arkadaşımızsa eğitimler sonrası istihdam imkanlarından yararlanmak için CV'lerini doldurdu. Şimdi bu platformdan yararlanacak olan genç arkadaşlarımıza üç küçük müjde vermek istiyorum.

TEK TEK ANLATTI

İlki, 1 milyon yazılımcı projemize katılan eğitim portalımızdaki eğitim alan her bir kullanıcımıza her ay 6 gb ek internet kotası vereceğiz. Bir diğeri e devlet şifresi edinemeyen yahut 15 yaşından küçük olduğu için platformu kullanamayan gençlerimiz için yeni bir giriş ekranı geliştirdik. Sonuncusu ise özellikle eğitimler esnasında kafanıza takılan sorular sormanız ve tecrübelerinden yararlanmanız için öğretmenlerimizle canlı oturumlar başlatıyoruz."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Çalışmaya devam edeceğiz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye’yi üretim ve ihracatta... HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: TÜRKİYE’Yİ ÜRETİM VE İHRACATTA...
Son dakika: Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı adımlarımızın maddi tutarı 240 milyar TL SON DAKİKA: HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK: EKONOMİK İSTİKRAR KALKANI ADIMLARIMIZIN MADDİ TUTARI 240 MİLYAR TL

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