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THY'den 9 milyon sembolik yolculu 19 Mayıs özel uçuşu

Türk Hava Yollarının () 'ün 'yi başlattığı tarihten 101 yıl sonra 'dan 'a planlanan "TK1919" sefer sayılı özel uçuşu başladı.

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Giriş Tarihi: 19.05.2020 Güncelleme Tarihi: 19.05.2020
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THY'DEN 19 MAYIS ÖZEL UÇUŞU
Tarihi yolculuğa evlerinde kalarak katılmak isteyen kişiler için "www.tarihiyolculuk.com" adresi üzerinden oluşturan ve şimdiye kadar 9 milyonu aşkın kişinin kayıt yaptırdığı hatıra biletleri yoğun ilgi gördü. Vatandaşlar, hatıra biletlerini sosyal medyada "#TarihiYolculuk ve #TK1919" etiketleriyle paylaştı. Özel sefer, Twitter'da en çok konuşulan konular arasına girdi.
tarihiyolculuk.com: THY 19 Mayıs tarihi uçuş bileti nasıl alınır? TK1919 uçuşu hatıra bileti ücretli mi? TARİHİYOLCULUK.COM: THY 19 MAYIS TARİHİ UÇUŞ BİLETİ NASIL ALINIR? TK1919 UÇUŞU HATIRA BİLETİ ÜCRETLİ Mİ?

Yolcusu olmayan sefer öncesinde "Of" isimli "Boeing 737-900 ER" tipi uçakta bazı hazırlıklar yapıldı. Uçağın içi, kanat ve gövdesi temizlenerek, sefere hazır hale getirildi.

Otobüsle aprona gelen kaptan pilotu Selin Sevimli, ikinci pilot Zafer Doğukan Demir ile kabin ekipleri uçağın önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

Saat 12.25'te Havalimanı'ndan hareket eden uçağın 'da Tütün İskelesi ve Bandırma Vapuru üstünde alçak uçuş yapacağı öğrenildi.



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