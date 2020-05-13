13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye’yi üretim ve ihracatta...

, Twitter hesabından ekonomi hakkında bir açıklama yaptı. Bakan Albayrak, "Türkiye’yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerine yer verdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK: TÜRKİYE’Yİ ÜRETİM VE İHRACATTA...

, "Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız" dedi.

Bakan Albayrak, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) üyeleriyle COVID-19 salgınının ekonomimize etkilerini gidermek ve sonrası döneme en iyi şekilde girmek için attığımız adımları ve politikalarımızı konuştuk. Türkiye'yi üretim ve ihracatta çok daha iyi bir noktaya hep birlikte taşıyacağız." ifadelerini kullandı.

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