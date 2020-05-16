16 Mayıs 2020, Cumartesi
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Haberler Ekonomi Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Çalışmaya devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Çalışmaya devam edeceğiz

, Twitter hesabından Hazine ve 'nın paylaştığı videoyu alıntılayarak açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak, ''Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Kalkanı’nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü ’nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: Salgın döneminin ekonomik etkilerini gidermek adına hazırlanan Kalkanı'nın olumlu sonuçlarını salgın sonrasında da görecek, güçlü 'nin güçlü ekonomisini büyütmek için çalışmaya devam edeceğiz. #BirlikteBaşaracağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter'dan paylaştı: Çalışmaya devam edeceğiz HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK TWİTTER'DAN PAYLAŞTI: ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ

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