18 Mayıs 2020, Pazartesi
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerde incelemelerde bulundu

, Twitter hesabından , ve 'ne yaptığı incelemelerle ilgili paylaşımda bulundu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 18.05.2020
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA HASTANELERDE İNCELEMELERDE BULUNDU

İnceleme yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Koca, ''Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan , ve 'nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi.

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