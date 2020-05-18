Sağlık Bakanı Fahrettin Koca hastanelerde incelemelerde bulundu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'ne yaptığı incelemelerle ilgili paylaşımda bulundu.
İnceleme yaptığı anlara ilişkin fotoğrafları paylaşan Bakan Koca, ''Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun.'' ifadelerine yer verdi.
Yatak kapasitesi ve teknolojileriyle sağlık alt yapımıza güç katacak olan Yeşilköy Acil Durum Hastanesi, Hadımköy Hastanesi ve Başakşehir Şehir Hastanesi'nde incelemelerde bulunduk. Bunlardan Başakşehir Şehir Hastanemizin açılışı önümüzdeki Perşembe günü. Şimdiden hayırlı olsun. pic.twitter.com/7TF4aDm3yg— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 17, 2020
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