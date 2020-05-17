DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun evinin bahçesinde ruhsatsız silah ele geçirildi
Son dakika haberi... “İsimsizler Hareketi” adı altında provokasyon yaparak DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alınmıştı. Kulaçoğlu'nun evinin bahçesinde yapılan aramada çanta, dizüstü bilgisayar ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
"İsimsizler Hareketi" adı altında provokasyon yaparak DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu şok bir baskınla Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.
DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından evinde yapılan aramada çanta, dizüstü bilgisayar ve ruhsatsız silah ele geçirildi. Bilgisayar ve laptop incelemeye alındı. Kulaçoğlu'nun Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.
NELER YAŞANMIŞTI? TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?
Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.
2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.
TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU
İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.
Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.
AHABER.COM.TR / ÖZEL
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