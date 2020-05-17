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DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun evinin bahçesinde ruhsatsız silah ele geçirildi

Son dakika haberi... “” adı altında provokasyon yaparak DHKP-C'yi destekleyen gözaltına alınmıştı. Kulaçoğlu'nun evinin bahçesinde yapılan aramada çanta, dizüstü bilgisayar ve ele geçirildi.

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Giriş Tarihi: 18.05.2020 Güncelleme Tarihi: 18.05.2020
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DHKP-C'Lİ TAYLAN KULAÇOĞLU'NUN EVİNİN BAHÇESİNDE RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ

"" adı altında provokasyon yaparak DHKP-C'yi destekleyen şok bir baskınla Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak 'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından evinde yapılan aramada çanta, dizüstü bilgisayar ve ele geçirildi. Bilgisayar ve laptop incelemeye alındı. Kulaçoğlu'nun Balıkesir Emniyet Müdürlüğü'ne götürüleceği öğrenildi.

NELER YAŞANMIŞTI? TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU

İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

AHABER.COM.TR / ÖZEL

Son dakika: “İsimsizler Hareketi” adıyla DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı SON DAKİKA: “İSİMSİZLER HAREKETİ” ADIYLA DHKP-C'Yİ DESTEKLEYEN TAYLAN KULAÇOĞLU GÖZALTINA ALINDI
'İsimsizler' provokasyonu! Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar... 'İSİMSİZLER' PROVOKASYONU! TÜRKİYE’DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORLAR...

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