17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nu destekleyen Hakan Gülseven gözaltına alındı

DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nu destekleyen Hakan Gülseven gözaltına alındı

''İsimsizler Hareketi'' adı altında provokasyon yapan ve DHKP-C'yi destekleyen  şok bir baskınla Ayvalık’ta gözaltına alınmıştı. Açıkça provokasyon yapan DHKP-C'li Taylan Kulaçoğlu'nu Twitter'dan destekleyen hakkında da nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından, "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı, Gülseven adli işlem için aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Ayvalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
ABONE OL
DHKP-C'Lİ TAYLAN KULAÇOĞLU'NU DESTEKLEYEN HAKAN GÜLSEVEN GÖZALTINA ALINDI

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada desteklediği belirtilen ve terör örgütü propagandası yaptığı kaydedilen "İsimsizler hareketi" elebaşı Ayvalık'ta gözaltına alınmıştı. Ayvalık'ta gözaltına alınan DHKP-C'li terörist Taylan Kulaçoğlu'nu açıkça destekleyen Hakan Gülseve hakkında, nöbetçi Cumhuriyet Savcılığı tarafından, "Suç İşlemeye Tahrik ve Suçu ve Suçluyu Övme" suçlarından dolayı soruşturma başlatıldı, Gülseven adli işlem için aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınarak Ayvalı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

NELER YAŞANMIŞTI? TAYLAN KULAÇOĞLU KİMDİR?

Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesabı yönetiyordu.

2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Taylan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlatmıştı.

TÜRKİYE'DE KARGAŞA ÇIKARMAK İSTİYORDU

İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye'de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyordu.

Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.

Son dakika: “İsimsizler Hareketi” adıyla DHKP-C'yi destekleyen Taylan Kulaçoğlu gözaltına alındı SON DAKİKA: “İSİMSİZLER HAREKETİ” ADIYLA DHKP-C'Yİ DESTEKLEYEN TAYLAN KULAÇOĞLU GÖZALTINA ALINDI

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA