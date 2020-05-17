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Son dakika: MSB: Kuzey Irak'ta 2 PKK'lı öldürüldü

Son dakika haberi... 'nca, 'ın kuzeyi Avaşin-Basyan bölgesinde tespit edilen 2 'lı teröristin düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

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Giriş Tarihi: 17.05.2020 Güncelleme Tarihi: 17.05.2020
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'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü 'ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde, keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.
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