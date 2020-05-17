Son dakika: İçişleri Bakanlığı: Siirt'te 3 PKK'lı öldürüldü
İçişleri Bakanlığı "Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında, bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi" açıklamasında bulundu.
İçişleri Bakanlığı, Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Siirt'in Eruh ilçesi Gabar kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca terör hedeflerine yönelik hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda bölücü terör örgütü mensubu 3 terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
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