RTÜK Başkanı Şahin'den CHP’li Engin Altay'a sert tepki: Bu tür hedef göstermeler ve tehditler...
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın RTÜK’ün muhalif kanallara ceza yağdırdığı iddialarına, “Bu tür hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacaktır. Doğru bildiğimiz şeyleri daha bir azimle ve vakarla yapmaya devam edeceğiz" cevabını verdi.
CHP Grup Başkanvekili Altay'ın RTÜK'ün muhalif kanallara ceza yağdırdığı iddialarına RTÜK Başkanı Şahin'den cevap geldi.
Şahin, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Sayın Grup Başkanvekili Engin Altay, çok şükür benim RTÜK'e seçilmemde partinizin hiçbir katkısı bulunmamaktadır. Son iki seçimdir CHP kontenjanından seçilen üyelerimizin iktidar partisinin oylarıyla Üst Kurulumuzda görev yaptığını unutmamanızı dilerim. Sırf siyaset yapmak adına böyle basit sözlerle hakaret ederek siyasi baskı ve tehditle şahsımı, üyelerimizi ve kurumumuzu hedef almak ana muhalefet partisinin akil adamı gibi görünen sizin gibi birine yakışmamıştır. Bir taraftan her hafta gözünüze kestirdiğiniz kanallara ceza verilsin diye dilekçeler gönderip bir taraftan da 'televizyonlara neden ceza veriliyor' diye hezeyan içinde kamunun saygın bir Üst Kuruluna ve üyelerine ağza alınmayacak hakaretleri yapmak ne garip bir ironidir. Bilmelisiniz ki, bu tür hedef göstermeler, tehditler ve yıldırma politikaları, Anayasa'dan ve kanunlardan aldığımız yetkiyle vicdanımızla yaptığımız görevlerden bizi geri bırakmayacaktır. Doğru bildiğimiz şeyleri daha bir azimle ve vakarla yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca ağzınızdan dökülen galiz sözlerinizle ilgili hem kurumsal hem de Üst Kurul üyeleri olarak haklarımızı hukuk ve adalet önünde sonuna kadar arayacağımızı belirtmek isterim" dedi.
ALTAY'DAN SKANDAL SÖZLER
CHP Grup Başkanvekili Altay, "Haddinizi bilin! Sizin seçilmenize katkı sunan bir siyasi partiye gönül, vefa borcunuz olabilir. Anayasal bir kurumun üyelerisiniz. Tayyip Erdoğan'ı mutlu etmek için şaklabanlık ve şarlatanlık yapmak için oraya seçilmediniz" diyerek skandala imza atmıştı.
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