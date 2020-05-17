Fırsatçılar yine işbaşında! Maske fiyatlarını deldiler
Cerrahi maskede 1 TL’lik tavan fiyat fırsatçılar tarafından delindi. Maskeyi dezenfektanla beraber paket yaparak satan fırsatçılar fiyatı iki katına yükseltti.
2 TL'DEN SATIYORLAR
Maskelerin yanına dezenfektan gibi ürünler ekleyerek paket haline getiren bazı firmalar, bu paketle maske fiyatını da ikiye katladı. Sabah'ın haberine göre; Bazı eczanelerin de maskede tavan fiyatı deldiğini belirten vatandaşlar, 2 TL'den satış yapılmasına tepki gösteri.
Tüketicilerin bilinçli olması gerektiği yönünde uyarıda bulunan sektör temsilcileri, 1 TL olarak belirlenen tavan fiyatın üstünde satışın hem hukuki hem de ahlaki olmadığını vurguluyor. 1 TL'nin satıcıya kazandırdığını aktaran üreticiler, "Üretim o kadar çok ki önümüzdeki dönemde maske fiyatları 1 TL'nin de altına düşecek. Şu anda uyanıklık yapıp cerrahi maskeyi afaki fiyata satmaya kalkanın da ürünler elinde kalacak" diyor.
PAKET ADI ALTINDA YÜKSEK FİYAT ÇEKİYORLAR
1 TL'lik maskeleri Dezenfektanla birlikte paket halinde satan uyanıklar maske fiyatlarını katladı. Pakette bulunan dezenfektan tekli olarak 50 TL'ye satılıyor ancak paket olarak aldığınızda 50 tanelik maskeyle beraber 135 TL'lik bir satış fiyatı çekiyorlar. Yani bir maske 1.70 TL'ye satılmış oluyor.
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