Fırsatçılar yine işbaşında! Maske fiyatlarını deldiler

Geçtiğimiz hafta Başkan Erdoğan tarafından satışı serbest hale getirilen, Ticaret Bakanlığı tarafından da tavan fiyatı 1 TL olarak belirlenen cerrahi maske satışında fırsatçılar fiyat yükseltti.

2 TL'DEN SATIYORLAR

Maskelerin yanına dezenfektan gibi ürünler ekleyerek paket haline getiren bazı firmalar, bu paketle maske fiyatını da ikiye katladı. Sabah'ın haberine göre; Bazı eczanelerin de maskede tavan fiyatı deldiğini belirten vatandaşlar, 2 TL'den satış yapılmasına tepki gösteri.

Tüketicilerin bilinçli olması gerektiği yönünde uyarıda bulunan sektör temsilcileri, 1 TL olarak belirlenen tavan fiyatın üstünde satışın hem hukuki hem de ahlaki olmadığını vurguluyor. 1 TL'nin satıcıya kazandırdığını aktaran üreticiler, "Üretim o kadar çok ki önümüzdeki dönemde maske fiyatları 1 TL'nin de altına düşecek. Şu anda uyanıklık yapıp cerrahi maskeyi afaki fiyata satmaya kalkanın da ürünler elinde kalacak" diyor.

PAKET ADI ALTINDA YÜKSEK FİYAT ÇEKİYORLAR

1 TL'lik maskeleri Dezenfektanla birlikte paket halinde satan uyanıklar maske fiyatlarını katladı. Pakette bulunan dezenfektan tekli olarak 50 TL'ye satılıyor ancak paket olarak aldığınızda 50 tanelik maskeyle beraber 135 TL'lik bir satış fiyatı çekiyorlar. Yani bir maske 1.70 TL'ye satılmış oluyor.