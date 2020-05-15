RTÜK Başkanı Şahin'den, İsmail Saymaz'a rapor tepkisi: Kovulman boşa değilmiş, yalancının tekisin

Sevda Noyan'ın katıldığı televizyon programında, söylediği tepki çeken sözlerle ilgili RTÜK'ü görevini yapmamakla suçlayan gazeteci İsmail Saymaz, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in rapor aldığını ve çalışmadığını ileri sürdü.

"RAPOR ALIYOR" İFTİRASI

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Saymaz, "Başta Halk TV olmak üzere eleştirel yayın yapılan kanallardaki, suç niteliğinde olmayan ifadeleri bile hukuku eğip bükerek cezalandıran RTÜK'ün zehir hafiye başkanı, Ülke TV'de komşularını öldürme planı yapanlar söz konusu olunca "rapor" alıyor." ifadelerini kullandı.

EBUBEKİR ŞAHİN'DEN SERT CEVAP

RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Saymaz'ın sözlerini alıntılayarak iddialara cevap verdi. Şahin, "Yalan söylemeye utanmıyor musun, bir de gazeteciyim diye ortalıkta dolaşıyorsun. Gittiğin her yerden kovulman boşa değilmiş, yalancının tekisin. Nereden biliyorsun rapor aldığımı. Az biraz o çok savunduğun değerlere saygılı ol ve onurun varsa bu ahlaksız yalan için özür dile!" diye yazdı.

"SADECE GÖREVLİYDİM"

Şahin, "Nedir sizdeki bu RTÜK ve RTÜK Başkanı düşmanlığı. Kaç kez söyledim. 3 ay önce belirlenen başka bir toplantım sebebi ile şehir dışındaydım. Mazeretli değildim, raporlu hiç değildim sadece görevliydim. Halkımıza bile bile yalan söyleyerek kin ve nefrete sevk etmeyin. Yaptığınız suçtur!" ifadelerini kullandı.