İYİ Parti'den aday gösterilen Emre Kınay'dan itiraf! Akşener'le yaptığı konuşmayı ifşa etti
31 Mart seçimlerinde İYİ Parti'den Kadıköy Belediye Başkanı adayı olarak gösterilen oyuncu Emre Kınay, seçimlerden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'le yaptığı görüşmeyi ifşa etti. Emre Kınay, ''"Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıkladı. Kınay, bu şartına rağmen milliyetçi olduğunu iddia eden Akşener'in bu şartı kabul ettiğini açıkladı.
Emre Kınay, seçimlerden önce Meral Akşener'e "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıkladı.
31 Mart seçimlerine İYİ Parti'nin Kadıköy Belediye Başkanı adayı olan oyuncu Emre Kınay, seçimlerden önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e gidip, "Ben sosyalistim. Siz bile gönderseniz, milliyetçi olan kimseyi kapıdan almam" dediğini açıkladı. Kınay, Akşener'in bu sözü kabul ettiğini belirtti.
"MİLLİYETÇİ KİMLİĞİ İLE GELENLERİ KAPIDAN İÇERİ ALMAM"
İYİ Parti'nin adayı olmadan önce Akşener ile görüştüğünü ifade eden Kınay, "Meral Hanım hatırlayacaktır. Ben sosyalistim. Benim kapıma sizin aracılığınızla ve herhangi bir milliyetçilik kimliği ile gelen hiç kimseyi siz gönderseniz dahi içeri almam. Çok açık söylüyorum kabul ediyorsanız adayınız olayım dedim O da kabul etti." açıklamasında bulundu.
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