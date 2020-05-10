'İsimsizler' provokasyonu! Türkiye’de kargaşa çıkarmak istiyorlar...
Terör örgütü DHKP-C’yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu “İsimsizler Hareketi” adı altında Twitter’da bir hesap açtı. Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre; Telegram’da da bir kanal açarak örgütleme faaliyeti başlattı. Kulaçoğlu, “Bizden olanları İsimsizler Hareketi’ne üye yapın” diyerek bunu takipçilerine duyurdu. İsimsizler Hareketi, TT listesi belirlemek, sosyal medyada düşüncelerine uygun olmayan hesapları hedef seçmek gibi faaliyetlerinin yanı sıra provokasyon içerikli tweet yani iletiler atarak Türkiye’de kargaşa çıkarmak ve manipülasyon yapmayı hedefleyen paylaşımlar yapıyor. Gezi Kalkışması’nda olduğu gibi sosyal medyadan ‘gezivari’ bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.
Terör örgütü DHKP-C'yi sosyal medyada destekleyen ve terör örgütü propagandası yaptığı belirtilen Taylan Kulaçoğlu ismindeki kişi "İsimsizler Hareketi" adı altında Twitter'da bir hesap açtı. 2016 yılında Redhack'dan gözaltına alınan Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi adı altında ayrıca 30 Nisan 2020 tarihinde Telegram'da da bir kanal açarak örgütleme faaliyetini başlattı.
"BİZDEN OLANLARI ÜYE YAPIN!" DEDİ
Kulaçoğlu, "Bizden olanları İsimsizler Hareketi'ne üye yapın" diyerek takipçilerine duyuru yaptı. Böylece İsimsizler Hareketi'ne katılan sosyal medya kullanıcıları terör örgütüne örgütlenmeyi sosyal medyadan sağlamaya başladı. Sayılarını bu mecrada arttırmak için harekete geçti.
İSİMSİZLER HAREKETİ HEDEF BELİRTİYOR, TROLLER SALDIRIYOR
Sabah'tan Damla Kaya'nın haberine göre; İsimsizler Hareketi kanalına ilk anda abone olan 159 kişi takipçilerini kanala davet etti. Buradan verilen yönlendirmelerle kanalda hedef belirlenen sosyal medya hesapları hesabın şikâyet butonuna şikâyet edilerek saldırılar da düzenlendi. İsimsizler Hareketi mensupları, sosyal medyada farklı sesleri bu şekilde susturmaya çalışıyor.
DHKP-C terör örgütü mensubu olduğu gerekçesiyle yargılanan İbrahim Gökçek'in ölümünün ardından DHKP-C terör örgütünü kınamak için ileti atanların sosyal medya adresleri sırasıyla kanalda belirtilip şikâyet edilmesi için çalışmaları hâlâ sürüyor.
3 bini aşan abone sayısının takipçi sayıları düşünüldüğünde TT yapılması istenen bir etiketi (TAG) çabucak sosyal medya listesine dahil ediyorlar. Hareketin şu an 11 bin 556 takipçisi var. Ancak İsimsizler Hareketi'nin kurucusu olduğu belirtilen Taylan Kulaçoğlu'nun 100 binden fazla takipçisi bulunuyor. Son dönemde bazı etiketlerin TT listesine nasıl getirildiği de yine kanaldaki ve Twitter hesabındaki yazışmalardan görülüyor.
AMAÇ TÜRKİYE'DE KARGAŞA, GÜNDEMDE MANİPÜLASYON
Kanalda paylaştığı bir yazıda ortak hedefleri için çalıştıklarını söyleyen Kulaçoğlu, İsimsizler Hareketi yönetirken, abone olanların takipçilerinin ve çevresinin de katkı sunmasını istiyor. Twitter'daki TT listesini belirlemek için çalışma yürütürken amaçlarının da sosyal medyada TT listesine belli etiketleri (TAG) yerleştirebilmek olduğunu söylüyor. Bu faaliyette Türkiye'yi karıştırmak amaçlandığı gibi gündemde manipülasyonu da sosyal medyadan üzerinden sağlanmaya çalışılıyor.
SOSYAL MEDYADA DHKP-C İÇİN ETİKET AÇTILAR, #DİRENGAZİ DEDİLER
Farklı ideolojilere sahip kişilerin bir araya geldiği anlaşılan İsimsizler Hareketi birlikteliğinde, devlet karşıtı, hükümet karşıtı ve Türkiye'nin değerlerine karşı saldırı birliği kurulduğu ve en son da "#SesiDuyİbrahimYAŞASIN", "#DirenGazi", "#İbrahimiVERİN" gibi etiketler başlattıkları kanalda ve Twitter'da görülüyor. DHKP-C terör örgütü için de etiket açtıkları görülüyor. İsimsizler Hareketi yine sosyal medyadan başka etiketleri de başlatma faaliyeti içinde bulunuyor.
PROVOKASYON İŞÇERİKLİ İLETİLER ATTI, GEZİ KALKIŞMASI ÖZLEMİ VAR
Provokasyon içerikli tweetler atan Taylan Kulaçoğlu, sosyal medyadan sokağa inilmesi adına iç karışıklık çıkarılması için de çalışma yürütüyor. Gezi Kalkışması'nda olduğu gibi sosyal medyadan 'gezivari' bir ayaklanma özlemi duyduğu yine paylaşımlarından ortaya çıkıyor.
Kulaçoğlu, attığı iletilerde #DirenGazi etiketini başlattığını belirten Kulaçoğlu, terör örgütlerinin sosyal medyada desteklenmesi ve polisin çalışmalarını provoke etmek için yalan içerikli paylaşımlar da yapıyor. Ardından diğer sosyal medyadan isimler bunu yaymaya başlıyor. Örgütlü bir şekilde başlatılan TT çalışmasında ayrıca retweet (başkasının iletisini paylaşma) denilen iletiyi paylaşma yapılarak zincirleme bir şekilde yayılma hedefleniyor.
(DAMLA KAYA/SABAH)
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