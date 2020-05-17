17 Mayıs 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

MSB: İstanbul Maltepe Kara Dikimevi'nde yangın çıktı, can kaybı yok

(MSB), İstanbul Maltepe'de bulunan Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen küçük çaplı yangının kısa sürede söndürüldüğünü bildirdi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.05.2020
ABONE OL
BAKANLIK: DİKİMEVİNDE YANGIN ÇIKTI! CAN KAYBI YOK
MSB'den yapılan açıklamada, Kara Dikimevi Müdürlüğüne ait binada saat 01.00 sıralarında elektrik kontağı kaynaklı olduğu değerlendirilen küçük çaplı çıktığı belirtildi.

İtfaiye ekiplerince olaya derhal müdahale edildiği vurgulanan açıklamada, "Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülmüştür. Bahse konu olayda hayatını kaybeden ve yaralanan personelimiz bulunmamaktadır.'' ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, yangının çıktığı bina ile çevresinde yetkililerce gerekli tüm tedbirlerin alındığı ve olayı incelemek üzere idari tahkikat heyetinin görevlendirildiği kaydedildi.

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA