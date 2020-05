Askeri öğrencilere FETÖ işkencesi! Detaylar ortaya çıktı: Mezuniyetine 1 ay kala...

Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki kadrolaşmasını sağlamak amacıyla Kuleli Askeri Lisesi'ndeki bazı öğrencilerin sahte raporlarla okuldan atılıp askerlik hayatının bitirilmesini sağlayan aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu 20 şüpheli hakkında fezleke düzenlendi. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen fezlekede, Gülen 1 numaralı şüpheli olarak yer aldı. 54 sayfalık fezlekede, haklarında gerçeğe aykırı sağlık kurulu raporu düzenlenerek Kara Harp Okulu'na geçişleri engellenen 33 Kuleli Askeri Lisesi eski öğrencisi müşteki olarak yer aldı. Fezlekede, Gülen dışındaki askeri tabip olan 19 şüphelinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kendilerine tanıdığı takdir ve tayin yetkisini örgüt mensuplarına yer açmak için suistimal ettikleri, askeri öğrencilere hak edilmemiş sahte sağlık raporları vererek TSK ile ilişkilerini bitirdikleri kaydedildi.

İŞKENCE VE EZİYETLE YILDIRMAYA ÇALIŞTILAR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan fezlekede, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi komutanların, öğrencilerin mezuniyetini engellemek için, görev ve yetkilerini her yönüyle suistimal ederek, örgüt mensubu olmayan veya herhangi bir nedenle örgütten ayrılmış öğrencileri akıl almaz sebepler ve sudan nedenlerle disiplin yolları ile yıldırdıkları anlatıldı. FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne mensup eğitici kısımdaki subayların, hedefe koydukları ve hiç bir surette mezun etmeyi düşünmedikleri askeri öğrencileri mangalar halinde saatlerce süründürerek, cansız nesnelere saatlerce selam verdirerek, susuz bırakarak, yemek gibi en temel ihtiyaçlar için 10 dakika gibi yetersiz bir süre tanıyarak, toprak zemin üzerinde süründürerek işkence ve eziyet mahiyetindeki eylemlere maruz bıraktıkları belirtildi.



'DİĞERLERİNDEN AYRI MUAYENEYE GÖTÜRÜLÜYORDUK'

Fezlekede eziyete uğrayarak sahte raporlarla 'Askeri Öğrenci Almaz' raporu verilen öğrencilerde yaşadıklarını verdikleri ifadelerde anlattı. İfadesi alınan öğrencilerden Ömer K., yaşadıklarını, '2013 yılının Mayıs ayında diğer arkadaşlarımla birlikte polikliniğe 60-80 civarı askeri öğrenci ile birlikte gittik. Psikiyatri uzmanının odasına girdiğimde, bana direk elindeki kağıda bakarak "senin disiplin puanın oldukça düşük, harp okuluna gitmek istemiyor musun" dedi. Bende gitmek istediğimi söyledim. Bu muayene 1,5 dakika sürmedi bile, çıkarken bana askeri öğrenci olamayacağıma ilişkin bir şeyler söylemedi. Beraberce okula geldiğimizde, bölük komutanı olan İs.Yzb.Burçin KOÇOĞLU beni yanına çağırdı ve hakkımda diğer bazı öğrenciler gibi askeri öğrenci olamaz raporu verildiğini söyledi. Ben bunun bir kumpas olduğunu o tarihten itibaren anlamaya başladım. Çünkü bariz bir şekilde haksız şekilde disiplin cezaları verilip, puanları düşürülen 50'ye yakın öğrenci birbirlerimizi tanıyorduk. Bunlar diğerlerinden ayrı bir şekilde muayeneye yollandığı için, hakkımızda askeri öğrenci olamaz raporu verileceğini biliyorduk.' ifadeleriyle anlattı.

'DUDAKLARINA SİLİKON MU YAPTIRDIN, NEDEN BU KADAR BÜYÜK'

Fezlekede müşteki-tanık olarak ifade veren öğrencilerden Abdülkadir Ö., ise ailesinin asker kökenli olmasından dolayı kendisinin askerliğe ilgisinin olduğunu sınavı başarıyla bitirdikten sonra 11 sınıfa kadar her şeyin yolunda gittiğini anlattı. 2011 yılından itibaren FETÖ'nün mobbing ve işkence uygulamalarına maruz kaldığını anlatan Abdülkadir Ö., 'Bölük Komutanı Top.Yzb.Mehmet UMUT'un kaybettiği bisikleti arama, ayrıca, bu takımdaki arkadaşlarımıza ve bana Top.Yzb.Mehmet UMUT bana görünüşümüzle ilgili muhtelif şeyler bahane edilerek "senden asker olmaz.., sen bir yere gelemezsin.., dışarı gitsende senden hiçbir şey olmaz" gibi gurur ve onur kırıcı sözlerle arkadaşlarımızın yanında topluca baskı ve eziyete maruz kalıyorduk. Hatta bir seferinde sınıf amirimiz Hv.Svn.Yb.Turgut ÇELEBİ bütün takımın önünde bana "sen dudaklarına silikon mu yaptırdın.., dudakların neden bu kadar büyük" dedi. Bu beni tüm arkadaşlarımın yanında mahcup ve rencide etmek için özellikle söylendi. Bunun askeri eğitim ve disiplinle hiçbir alakası olamaz. Sınıf Amiri Hv.Svn.Yb.Turgut ÇELEBİ olur olmaz sebeplerden dolayı nedense belli başlı adamları hedef yapıp, rencide edip ve kendince hakaret etmek için çok çaba sarf etti. Üst ve amir olmanın kendisine verdiği nüfuz ve kudreti, adeta bizle alay ederek ve hiç gereği yokken arkadaşlarımız yanında hakaret ederek, açık bir biçimde suistimal etti.' Şeklinde konuştu.



1 DAKİKALIK MUAYENEDE ASKER OLMAZ RAPORU

Fezlekede müşteki tanık olarak ifade veren öğrenciler arasında 1 dakika içerisinde muayene edildikten sonra 'Askeri Öğrenci Olamaz' raporu aldığını söyleyen Muzaffer Z., ise yaşadıklarını şöyle anlattı: Kara Harp Okuluna gidebilmek için tüm mezunları Askeri öğrenciliğe elverişli olup olmadığımızın tespiti için Kasımpaşa Asker Hastanesi Hava Sağlık ve Muayene Merkez Başkanlığı Yeşilyurt İstanbul'da bulunan, hastaneye gruplar halinde sevkimiz yapıldı. Ekte bana gösterilen tüm muayene odalarına girip çıktık. Bahse konu muayeneler kesinlikle detaylı bir muayene değildi. Her girdiğim oda da yaklaşık 1 dakika anca kalmışımdır. Halbuki bu alacağım rapor benim bundan sonraki tüm yaşantımı etkileyecek nitelikte bir rapordu. Raporumu alıp Kara Harp Okulunu bitirdiğimde subay olacaktım. Bana 2013 yılında aldırılan rapor kesinlikle düzgün muayene neticesinde verilmiş bir rapor değildir. Beş yıl askeri lisede okumama rağmen, haksız bir şekilde sağlık kurulu raporu ile elendim.



MEZUN OLMASINA 1 AY KALA ASKER OLMAZ RAPORU VERDİLER

FETÖ üyesi doktorlar başarısından dolayı eleyemeyen askeri öğrencileri Türk Silahlı Kuvvetleri'nden men edebilmek için her türlüğü pisliğe başvurdukları ortaya çıktı. Askeri Lise öğrencisi Ömer T., '2013 yılında Askeri Liseden mezun olmamıza 1 ay kala bizi sağlık kontrolünden geçirdiler ve bu sağlık kontrolü sonucunda askeri öğrenci olamaz raporu verilerek askeri okuldan ilişiğimizi kesildi. Bizim döneme kadar askeri liseden mezun olurken normal revir gibi yerden basit bir rapor alınıyordu. Ama bizim dönemimizde Yeşilyurt Hava Harp Okulu Askeri Hastanesine biz 60 kişilik gruplar halinde bir otobüs ile gönderdiler. Pazartesi günü ilk grupta giden arkadaşların bazıları elendiklerini bize söylediklerinde bizler şaşırdık. Elenme sebebi olarak da genellikle kalp mitral kapak yetersizliği, psikolojik olarak asker olamaz gibi nedenlerle elendiklerini söylediler. Bende sağlık raporu için hastaneye gittiğimde beni de psikolojik olarak kronik uyum bozukluğu, gözde ve kulakta sorun, ortopedik olarak bel kayması gibi nedenlerle elendim. Sağlık raporumda yazan ve elenmeme sebep olan rahatsızlıkların hiç biri bende yoktur. Bizim dönemden bu şekilde 34 kişi sağlık kurulu nedeni ile elendi. Elenen 34 kişinin ailelerinden noter onaylı öğrenciyi kendisinin askeri liseden aldığına dair belge istediler ve okulun bitmesini beklemeden hemen okuldan bizim ilişiğimizi kestiler. Okulun bitmesine daha bir ay kadar süre vardı ve ikinci sınavlarımızı bile olmamıştık. İlişiğimizi kestikten sonra bizi sınavlara girmiş gibi notlarımızın verildiğini karne ve diplomalarımızın alınca anladık.' İfadelerinde bulunarak yaşadığı mağduriyeti anlattı.

