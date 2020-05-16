Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.