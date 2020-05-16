Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre; Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.
ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Bu kapsamda, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin Basyan bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.
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