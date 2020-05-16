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Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; 'ın kuzeyindeki Zap ve bölgelerinde tespit edilen 2 'lı terörist, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, terör örgütü 'ya yönelik operasyonlar kararlılıkla sürüyor.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Bu kapsamda, 'ın kuzeyindeki Zap ve bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla 2 PKK'lı terörist tespit edildi. Teröristler, hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi.

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