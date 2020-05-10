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PKK/YPG'den El Bab'da sivillere bombalı saldırı!

, terör örgütü /'nin 'nin şehir merkezinde sivillere yönelik bombalı saldırıda bulunduğu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, ''Biri ağır en az 11 masum sivil yaralandı'' denildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.05.2020 Güncelleme Tarihi: 10.05.2020
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EL BAB'DA SİVİLLERE BOMBALI SALDIRI!

(MSB), terör örgütü /'li teröristlerin şehir merkezindeki bombalı saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladığını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi:

"Terör örgütü PKK/YPG'li teröristler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki huzur ve güven ortamını hedef aldı. İnsanlık düşmanı teröristler El Bab şehir merkezindeki bombalı terör saldırısında biri ağır en az 11 masum sivili yaraladı."


BAB'DA İFTAR VAKTİ BOMBALI TERÖR SALDIRISI
Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Bab ilçe merkezinde Rai yolu olarak bilinen işlek caddeye bırakılan paket içindeki bomba, insanların alışveriş yaptığı sırada infilak ettirildi.

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