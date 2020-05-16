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Bakan Soylu: Bu bölgede 134 terörist var, ya öleceğiz ya kalacağız

"Cudi, Gabar, Besta, ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 var. Bu yıl bizim için başka bir yıl ya öleceğiz ya kalacağız.” dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 16.05.2020 Güncelleme Tarihi: 16.05.2020
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BAKAN SOYLU'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: YA ÖLECEĞİZ YA KALACAĞIZ

'dan bir son dakika açıklaması geldi. , "Cudi, Gabar, Besta, ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

"BU COĞRAFYADAN SÖKÜP ATACAK"

, "Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır." diye konuştu.

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