Bakan Soylu: Bu bölgede 134 terörist var, ya öleceğiz ya kalacağız
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl ya öleceğiz ya kalacağız.” dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bir son dakika açıklaması geldi. Bakan Soylu, "Cudi, Gabar, Besta, Kel Mehmet ve bütün bu alanın ortaya koyduğu sonuç bizim için önemli. Son tespitimize göre bu bölgede 134 terörist var. Bu yıl bizim için başka bir yıl. Bu yıl Gabar'da, Cudi'de, Besta'da, Kel Mehmet'te, aynı zamanda Kato bölgesinde ya olacağız ya öleceğiz. Kararımız bu, 2020 yılının ötesine bu alanı bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.
"BU COĞRAFYADAN SÖKÜP ATACAK"
Süleyman Soylu, "Bizim burada, Türk Silahlı Kuvvetlerimizle sınırın hemen ötesinde ortaya koyacağımız bu cesaretli ama stratejik, aynı zamanda akıllı ve milletimize yaraşır hal, terör vesayetini bu coğrafyadan söküp atacak. Buna olan inancımız tamdır." diye konuştu.
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