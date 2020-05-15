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Son dakika: Emniyet teşkilatında atamalar! 21 bin 16 polisin yeri değişti

Son dakika haberine göre Emniyet Genel Müdürlüğünce ve ile çeşitli rütbelerdeki 21 bin 16 personelin ve yer değiştirme işlemleri gerçekleştirildi. Pandemi süreci nedeniyle ataması yapılan personelin ilişikleri ikinci bir emre kadar kesilmeyecek

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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EMNİYET TEŞKİLATINDA ATAMALAR! 21 BİN 16 POLİS...

(EGM), 21 bin 16 personelin ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiğini bildirdi.

EGM'den yapılan açıklamada, 2020 yılı genel atama çalışmaları çerçevesinde , , komiser yardımcısı, kıdemli başpolis memuru, başpolis memuru ve polis memuru rütbelerindeki 21 bin 16 personelin atama ve yer değiştirme işlemlerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Bu doğrultuda, 1'inci bölgeden 2'inci bölgeye 9 bin 870, 2'inci bölgeden 1'inci bölgeye 10 bin 467 ve 2'inci bölgeden 2'inci bölgeye 679 personelin atama işlemlerinin yapıldığı aktarıldı.

Ayrıca 1'inci bölgedeki 35 bin 904, 2'inci bölgedeki 7 bin 876 olmak üzere 43 bin 780 personelin ise ipka (yer değiştirmeme) taleplerinin kabul edildiği kaydedildi.

Açıklamada, pandemi süreci nedeniyle ataması yapılan personelin ilişiklerinin ikinci bir emre kadar kesilmeyeceği belirtildi.

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