Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Umre parası geri alınabilir mi? Diyanet’ten flaş umre açıklaması!

Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Diyanet’ten umreye gidecek vatandaşlar için flaş bir açıklama geldi. Dünyada birçok ülkede etkisini gösteren yeni tip koronavirüs nedeniyle ülkeler önlem almaya devam ediyor. Hac veya umre ibadetlerini yerine getirecek vatandaşlar da hac umre iptal oldu mu sorusuna yanıt arıyor. Umre parası geri alınabilir mi? İşte, Diyanet’in konuyla ilgili açıklaması!

Hac umre ziyaretleri iptal oldu mu? Diyanet'ten umreye gidecekleri ilgilendiren haber geldi. Hac umre iptal oldu mu sorusuna yanıt aranıyor. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik önlemler sürüyor. Suudi Arabistan'ın flaş kararı hac ve umreye gidecek vatandaşları yakından ilgilendiriyor. İşte Diyanet'ten son açıklama!

HAC UMRE ZİYARETLERİ İPTAL OLDU MU?

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan ve resmi haber ajansı SPA'da yer alan açıklamada, ülkedeki uzman sağlık kurumlarının Kovid-19'la ilgili gelişmeleri yakından takip ettiği belirtildi.

Söz konusu salgının önüne geçilmesi için Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) başta olmak üzere uluslararası örgütlerin ve devletlerin sarf ettiği çabaların destekleneceğinin kaydedildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sağlık otoritelerinin tavsiyesi ve virüsün yayılmasının önlenmesi amacıyla alınan koruyucu tedbirler kapsamında, umre ya da Mescid-i Nebevi ziyareti için Suudi Arabistan'a girişlerin geçici olarak askıya alınmasına karar verilmiştir."

DİYANET'TEN FLAŞ AÇIKLAMA!

Diyanet İşleri Başkanlığı Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan, Suudi Arabistan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının önüne geçilmesine yönelik umre ziyaretlerini askıya alma kararına ilişkin açıklama yaptı.

Umrenin bir ziyaret, nafile ibadet olduğunu belirten Bircan, Suudi Arabistan koronavirüsü salgını kararı nedeniyle umreye isteyenlerin kutsal topraklara gidemediğini anımsattı.

Arabistan'daki yetkililerden şimdiye kadar kendilerine iletilen bir koranavirüslü hasta vakası olmadığını ifade eden Bircan, şu bilgileri verdi:

"Şu anda umrecilerimizin bir çoğu Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere bulunmakta. Onlar ibadetlerini yapıyorlar. Arabistan'ın aldığı karar nedeniyle ikinci bir emre kadar umre kayıtlarını durdurduk. Oradan gelen habere göre kayıtları açacağız. Umre kaydı için bize başvuranların istemeleri halinde ödedikleri paraları kendilerine iade edebiliriz. 'Ben açıldığı zaman gitmek istiyorum' diyen vatandaşları Suudi Arabistan kapılarını açtığında götüreceğiz, inşallah."

Arabistan topraklarında şu anda yaklaşık 30 bin Türk vatandaşının umre ziyaretini gerçekleştirdiğini aktaran Bircan, bu konuda hiçbir sıkıntı olmadığını belirtti.

Bircan, "Vatandaşların istemesi halinde paranın ödemesini hemen yapacağız." dedi.

Hac konusunda Sağlık Bakanlığıyla görüşmelerin sürdüğünü dile getiren Bircan, şu anda Hacca gitme konusunda bir sıkıntı olmadığını vurguladı.