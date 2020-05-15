Son dakika haberi: Şırnak'ın Besta bölgesinde 2 PKK'lı öldürüldü

İçişleri Bakanlığı, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak -Merkez ilçe Besta bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda bölücü terör örgütü mensubu, 2 terörist etkisiz hale getirildi." açıklamasında bulundu.

IRAK'IN KUZEYİNDE PKK'YA AİT MÜHİMMAT VE MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde devam eden arama tarama faaliyetlerinde, terör örgütü PKK'ya ait sığınak ve mağaralarda mühimmat ve malzemelerin ele geçirildiğini bildirdi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde daha önce icra edilen hava harekatı sonrası, komando birliklerince yapılan arama tarama faaliyetlerinde, 4 savunma tipi el bombası, 2 takım termal kameradan gizlenmek için kullanılan elbise, 4 gizleme ağı, 2 el dürbünü ile 1'er silah üstü lazer işaretleyici, aksiyon kamera ve el telsizi ele geçirildiği belirtildi.