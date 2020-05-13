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Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklamalar: Haziran ayında müjdemiz olacak |Video

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13.05.2020
Son dakika haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, COVID-19 Türkiye Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi.

Bakan Mustafa Varank'ın açıklamaları şöyle

"8 AŞI PROJEMİZ VAR"

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.

"HAZİRAN AYINDA YERLİ İLAÇ KONUSUNDA MÜJDEMİZ OLACAK"

Haziran ayında yerli ilaç konusunda müjdemiz olacak. Covid-19 projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.

Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. KOBİ'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.

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