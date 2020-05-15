Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'den HDP'li provokatörlere sert sözler!
HDP'li Iğdır Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in gözaltına alınmasını provoke etmek isteyen HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve beraberindekilere polis izin vermedi. Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, propaganda yapmak isteyen HDP'li Taşdemir'e, 'Van Özalp'te iki vatandaşımız katledildi. Git onun hakkını savun' diyerek tepki gösterdi.
Kentte bu sabah Akkuş ve Çelik'in gözaltına alınmasının ardından, belediye binası önündeki Belediye Meydanı'nda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.
HDP Ağrı Milletvekili Taşdemir ve beraberindeki bir grup, gözaltı kararını protesto etmek için belediye önüne gelerek basın açıklaması yapmak istedi.
Bu esnada meydanda bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Taşdemir'e, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. Van'da, Özalp'ta iki masum vatandaşım katledilmiştir, git onun işini savun sen." diyerek alandan çıkardı.
Arama çalışmalarının devam ettiği Iğdır Belediyesinin önündeki meydanda polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.
"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yakalanan Akkuş'un Iğdır Belediyesindeki makam odası ile evinde arama başlatılmış ve Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik de gözaltına alınmıştı.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Saldırının yaşandığı bölgede ele geçirildi
- PKK'ya hava destekli operasyon! Öldürüldüler
- Portakal'ın kaçak çiftliğine vatandaşlardan ağır eleştiri
- Milli Eğitim Bakanı: MEB özel eğitim öğrencileri için...
- NATO personeline sağlık malzemesi desteği
- Kaçak villa skandalında yeni gelişme!
- RTÜK Başkanı'ndan Saymaz'a tepki: Yalancının tekisin
- Grup Yorum hani sanat yapıyordu?
- Son dakika: Hac ile ilgili önemli gelişme: Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanı ile görüştü
- Bakan Varank açıkladı: Haziranda üretmeye başlayacağız
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu