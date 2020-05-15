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Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'den HDP'li provokatörlere sert sözler!

'li Belediye Başkanı Yaşar Akkuş ile Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik'in gözaltına alınmasını provoke etmek isteyen HDP Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir ve beraberindekilere polis izin vermedi. Iğdır İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, propaganda yapmak isteyen HDP'li Taşdemir'e, ' Özalp'te iki vatandaşımız katledildi. Git onun hakkını savun' diyerek tepki gösterdi.

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Giriş Tarihi: 15.05.2020 Güncelleme Tarihi: 15.05.2020
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EMNİYET MÜDÜRÜ GÖLLÜCE'DEN HDP'Lİ PROVOKATÖRLERE SERT YANIT

Kentte bu sabah Akkuş ve Çelik'in gözaltına alınmasının ardından, belediye binası önündeki Belediye Meydanı'nda polis ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı.

Milletvekili Taşdemir ve beraberindeki bir grup, gözaltı kararını protesto etmek için belediye önüne gelerek basın açıklaması yapmak istedi.

Bu esnada meydanda bulunan İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Taşdemir'e, "Bana propaganda yapma, karnım tok bunlara benim. 'da, Özalp'ta iki masum vatandaşım katledilmiştir, git onun işini savun sen." diyerek alandan çıkardı.

Arama çalışmalarının devam ettiği Belediyesinin önündeki meydanda polis ekipleri güvenlik önlemlerini sürdürüyor.

"Terör örgütü PKK/KCK üyesi olmak" suçundan yakalanan Akkuş'un Iğdır Belediyesindeki makam odası ile evinde arama başlatılmış ve Iğdır Belediye Başkan Yardımcısı Eylem Çelik de gözaltına alınmıştı.

Iğdır Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce'den HDP'li provokatörlere sert sözler! IĞDIR EMNİYET MÜDÜRÜ HÜSEYİN GÖLLÜCE'DEN HDP'Lİ PROVOKATÖRLERE SERT SÖZLER!
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