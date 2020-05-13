13 Mayıs 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklamalar: Haziran ayında müjdemiz olacak

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklamalar: Haziran ayında müjdemiz olacak

Son dakika... Sanayi ve Teknoloji Bakanı , COVID-19 Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
ABONE OL
BAKAN VARANK: HAZİRAN AYINDA MÜJDEMİZ OLACAK

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , COVID-19 Platformu'nun düzenlediği "Türkiye'nin Tanı Gücü Sanal Konferansı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Varank, "Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak." dedi.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'tan flaş açıklamalar: Haziran ayında müjdemiz olacak |Video SON DAKİKA: SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI MUSTAFA VARANK'TAN FLAŞ AÇIKLAMALAR: HAZİRAN AYINDA MÜJDEMİZ OLACAK |VİDEO

Bakan Mustafa Varank'ın açıklamaları şöyle

"8 AŞI PROJEMİZ VAR"

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki çalışmalarımıza virüs daha sınırlarımıza girmeden başladık. Bugün 17 projemiz devam ediyor. Bunların içinde 8 aşı projemiz var. Bazı aşı projelerinde daha erken sonuçlar da elde edebiliriz. Birinde hayvan deneyi aşamasına geldiğimizi açıklamıştım.



"HAZİRAN AYINDA YERLİ İLAÇ KONUSUNDA MÜJDEMİZ OLACAK"

Haziran ayında yerli kaynaklarla sentez ilaç alanında önemli bir müjdemiz olacak. projelerinde 300 stajyer araştırmacımıza burs vermeye başladık. Araştırmacılarımıza buradan başarılar diliyorum.



"BİR HAFTADA 446 BAŞVURU ALDIK"

Tıbbi tanı kitleri önemli teknolojilerden bir tanesi. Tanıda ne kadar iyiyseniz tedavide etkinliğiniz o derece artıyor. 'lerden ürün odaklı projeleri talep ettik, bir haftada 446 başvuru aldık. KOBİ'lerin gücünü bize bir kez daha göstermiş oldu. Tanı alanında 10 projeyi destekliyoruz.

"BAŞVURULARI YARIN ALACAĞIZ"

Teknopark şirketlerinde geliştirilen patentli teknolojiler var. Etkileşim artacak, hizmet alımları desteklenecek. Burada yer alan her iki çağrıya da başvuruları yarın alacağız.

Hayat eve sığar uygulamasını biliyorsunuz. Güvenli alan seçeneği Bakanlığımız koordinasyonunda oluştu. Singapur'la işbirliği yaptık.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum

DİĞER GÜNDEM HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    ANA SAYFA