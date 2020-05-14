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Kılıçdaroğlu'nun skandal sözlerine MHP'den çok sert tepki: Allah ıslah etsin!

Genel Başkanı Kemal ’nun Lideri Devlet Bahçeli hakkında skandal ifadelerine MHP’den sert tepki geldi. MHP Genel Sekreteri , sosyal medyadan yaptığı paylaşımda “ Cumhuriyeti’nin kurucu iradesinin aziz mirasını sömürüp CHP’yi terör örgütlerinin ve dış mihrakların operasyon alanı hâline getiren Kılıçdaroğlu’nun ne partisinde ne de büyük Türk milletinde bir karşılığı kalmamıştır. Allah ıslah etsin” ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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KILIÇDAROĞLU'NUN SKANDAL SÖZLERİNE MHP'DEN ÇOK SERT TEPKİ

Genel Sekreteri ve Bursa Milletvekili , hesabından yaptığı açıklamayla Lideri Kemal 'na sert tepki gösterdi.

Büyükataman sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin talimatla açıklama yaptığını iddia edebilecek kadar alçalan; , ve ABD'nin sesi Kılıçdaroğlu, şunu aklına sok: "MHP Genel Başkanı kimseden emir almaz." Ancak sana dair derin şüphelerimiz var:

Kılıçdaroğlu: Afrin'e girilmesini doğru bulmuyorum.

PKK/PYD : Türkleri Afrin'e girdiğine pişman ederiz

ABD : , Afrin'e yönelik adım atmamalı.

FETÖ'cü sözde gazeteciler: Savaşa Zeytin Dalı adını vermişler. Türkiye Kürtleri öldürecek. Afrin Savaşına Hayır

Devlet Bahçeli - 6 Ağustos 2012: Küresel çevrelerden izinle vakit kaybetmeksizin batı ucu Afrin'i ve doğu ucu Kandil'i içine alacak biçimde tesis edilecek hilal şeklindeki güvenlik kuşağı bir an önce sağlanmalıdır.

Devlet Bahçeli - 20 Ocak 2018: Allah, ordumuzu muvaffak etsin.

'BAHÇELİ MİLLÎ VE MİLLET İRADESİNİN VÜCUT BULMUŞ HÂLİDİR'

Devlet Bahçeli; tutarlılıktır, Türk milletinin sarsılmaz imanının yansımasıdır. Devlet Bahçeli; kapalı kapılar ardında Türk milletinin birliğine, dirliğine, refahına operasyon çekmeye kalkanların anlayamayacağı kadar millî ve millet iradesinin vücut bulmuş hâlidir.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu iradesinin aziz mirasını sömürüp CHP'yi terör örgütlerinin ve dış mihrakların operasyon alanı hâline getiren Kılıçdaroğlu'nun ne partisinde ne de büyük Türk milletinde bir karşılığı kalmamıştır. Allah ıslah etsin!

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