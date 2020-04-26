Kemal Kılıçdaroğlu ve Canan Kaftancıoğlu birbirleriyle çelişti!

CHP Üsküdar İlçe Başkanı Suat Özçağdaş, İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evini fotoğraflamak isterken polislere yakalandı. CHP'nin bu skandal hareketinin ardından tepkiler çığ gibi büyüdü.

KAFTANCIOĞLU SKANDALI SAVUNDU

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu konuya ilişkin yaptığı açıklamada "CHP ilçe başkanına kamunun malını koruduğu, halkın hakkını hukukunu gözettiği için kimse dokunamaz. Devletin nüfuzu halkın hakkını korumak için var ve bunu isteseniz de istemeseniz de öğreneceksiniz! Şehir eşkıyası hukuk tanımayıp kaçak iş yapanlara denir bunu da öğreneceksiniz!" ifadelerini kullanarak skandalı savundu.

Gelen tepkilerin ardından Kaftancıoğlu bir açıklama daha yaptı.

KAFTANCIOĞLU: TALİMATI PARTİMİZ VERDİ

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada skandal talimatı partisinin verdiğini söyledi. Kaftancıoğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"Ahlaksızlığınız ve yalanlarınızda boğulacaksınız çok yakında.. CHP ilçe başkanı görevini yaparak ve partisinin talimatıyla inşaatın yasak olduğu arsayı kontrol etmek için gitmiştir yine gidecektir. Saklayacak bir şeyleri olanlar panik yaparlar Sakin olun beyler"

ÖZÇAĞDAŞ: İL BAŞKANIMA ARAZİNİN FOTOĞRAFINI GÖNDERDİM

Fahrettin Altun'un evini fotoğraflarken yakalanan Özçağdaş yaptığı açıklamada, "Fahrettin Altun beyin evinin yanında bulunan araziyi görmek için gittim. Bir inşaat çalışması olmadığını gördüm. İl Başkanımı aradım kendisine durumu raporladım ve arazinin fotoğrafını gönderdim." İfadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU TAM TERSİ İFADELER KULLANDI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise, olaya ilişkin olarak Kaftancıoğlu'nun tam zıttı açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Bizim ilçe başkanımız oradan geçiyor aslında, özel bir fotoğraf çekme, özel bir şey yapma falan yok öyle bir şey. Ama suçlamak için yapılıyor bunlar." şeklinde açıklamalarda bulundu.

HANGİNİZ YALANCISINIZ?

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun farklı açıklamalarda bulunması "Hanginiz yalancısınız?" dedirtti.

KILIÇDAROĞLU'NDAN İHALE YALANI

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada bir yalana da imza attı. Fahrettin Altun'un kiraladığı arsaya ilişkin yaptığı açıklamada Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ihaleye çıkarken saat yazmadığını iddia etti.

Gerçek ise Kılıçdaroğlu'nun iddiasından farklıydı. İhale tarihi İstanbul Vakıflar 2. Bölge Müdürlüğü tarafından 08.04.2020 tarih ve 10: 30 saati olarak duyurulmuştu.