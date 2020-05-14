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17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı

Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları , , Aydın, , , , , , , ve 'ta maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Bu illere sonradan , , , , , ve 'de dahil oldu.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 14.05.2020 Güncelleme Tarihi: 14.05.2020
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17 İLDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANDI

Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 17 ilde zorunlu hale getirildi.

BU İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK

salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde , , Aydın, , , , , , ve İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu illere sonradan , , , , , ve de dahil oldu.

Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel ve kamu ortaklı tüm kurumlar ile çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi.

ERDOĞAN DA ÜSTÜNE BASA BASA VURGULAMIŞTI

Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.

BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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