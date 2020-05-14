17 ilde maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirler tüm hızıyla devam ediyor. İl Hıfzıssıhha Kurulları Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla, ve Uşak'ta maskesiz sokağa çıkmayı yasakladı. Bu illere sonradan Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale'de dahil oldu.
Koronavirüse karşı mücadelede sosyal mesafe kuralıyla birlikte en önemli tedbir uygulamalarından biri olarak öne çıkan maske kullanımı, Türkiye'deki 17 ilde zorunlu hale getirildi.
BU İLLERDE MASKESİZ SOKAĞA ÇIKILMAYACAK
Koronavirüs salgını ile topyekün mücadele ettiğimiz şu günlerde Adıyaman, Afyonkarahisar, Aydın, Balıkesir, Bartın, Denizli, Düzce, Kastamonu, Muğla ve Uşak İl Hıfzısıhha Kurulları, sokağa maskesiz çıkmayı yasakladı. Bu illere sonradan Rize, Karabük, Kayseri, Sakarya, Siirt, Tunceli ve Kırıkkale de dahil oldu.
Kayseri'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında özel ve kamu ortaklı tüm kurumlar ile çarşı ve fabrikalarda maske takma zorunluluğu getirildi.
ERDOĞAN DA ÜSTÜNE BASA BASA VURGULAMIŞTI
Kovid-19'la mücadele sürecinde maske kullanımının önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmayacağını vurgulayan uzmanlar, normalleşme sürecinde maske kullanımının önemine vurgu yapıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 11 Mayıs'ta Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Maskesiz olarak asla evin dışına adım atmayacağız" demişti.
BAKAN KOCA DA HER FIRSATTA UYARIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da kontrollü sosyal hayatın salgına karşı yeni bir hayat tarzı olduğunu belirterek, koronavirüs riskinin azaltmasının koşulunu "Maske + Sosyal Mesafe" ifadesiyle açıklamış, "Dışarıya maskesiz çıkmak, maskeyi yarı açık şekilde kullanmak sorumlulukla bağdaşmaz." değerlendirmesinde bulunmuştu.
DİĞER GÜNDEM HABERLERİ
- Kayseri'de maske takma zorunluluğu getirildi
- Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı?
- Bakan Koca son vaka sayısını açıkladı
- Başkan Erdoğan'dan Dünya Çiftçiler Günü mesajı
- İşçisine maaş ödemeyen İBB yandaşa milyonlar dağıttı
- Bahçeli'den flaş açıklamalar
- Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 300 bini aştı
- İtalya'da son 24 saatte 262 ölüm
- CHP'ye yakınlığı ile bilinen medya kuruluşları Van'da saldırıya uğrayan Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllüleri için şehit diyemedi!
- AK Parti'den flaş kongre kararı
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Flaş gelişme! Bayramda sokağa çıkma yasağı var mı? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı kaç gün olacak?
- Son dakika: 14 Mayıs evde bakım parası yatan iller hangileri? 2020 evde bakım maaşı yatan iller güncel liste açıklandı
- Pandemi yardımı sorgulama ekranı! e-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvuru ve sorgulama nasıl yapılır?
- 15 ilde sokağa çıkma yasağı hangi illerde? 16-17-18-19 Mayıs sokağa çıkma yasağı olan iller listesi
- Diyanet 2020 takvimi: Kadir Gecesi ne zaman? 2020 Ramazan Bayramı ne zaman, hangi gün?
- ÖSYM 2020: MSÜ, YKS, DGS, ALES, KPSS, YDS, TUS, EKPSS, YÖKDİL başvuru ve sınav tarihi ne zaman?
- 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak? 20 yaş altı sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta başlayacak?
- Yüksek düzeyler görülebilir! Gram altın, çeyrek altın için dikkat çeken yorum! 14 Mayıs güncel altın fiyatları
- Son dakika: Denize girmek yasak mı? Sahiller açıldı mı? Plajlar ne zaman açılıyor? İstanbul, Antalya, Muğla, Mersin...
- ÖSYM YKS kılavuzu 2020: YKS sınav giriş yerleri ne zaman belli olacak? 2020 YKS sınavı ne zaman? Sınav süresi...
- Emekli maaşı son dakika yattı mı? 2020 Mayıs SSK Bağkur emekli maaşı ne zaman ödenecek? İşte ödeme takvimi...
- CANLI HARİTA! Corona virüsü il il vaka sayısı! 14 Mayıs Türkiye'de kaç kişi öldü? Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosu