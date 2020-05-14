Çin'den ABD'ye koronavirüs tepkisi
Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin "Koronavirüs Wuhan'daki bir laboratuvarda bulundu" iddialarına cevap verdi. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada "Virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" ifadelerine yer verildi.
Çin Dışişleri Bakanlığı, koronavirüsün Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı iddialarına yönelik, "Virüs her yerden çıkabilir" açıklamasını yaptı.
Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 295 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını nedeniyle eleştirilerin hedefi olan Çin'den cevap geldi.
POMPEO'YA SERT CEVAP
ABD Başkanı Donald Trump ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, geçtiğimiz haftalarda koronavirüs salgını hakkında Wuhan'daki bir laboratuvardan çıktığı yönünde iddialarda bulunmuştu. Trump, koronavirüsün Wuhan'da bulunan bir laboratuvardan çıktığına dair kanıtları gördüğünü ifade etmiş, ancak detay paylaşamayacağını açıklamıştı.
Ardından Pompeo ise, "Çin'in standartların altında bulunan laboratuvarlar ile dünyayı enfekte etme geçmişi var. Size koronavirüsün Wuhan'da bulunan laboratuvardan çıktığına dair çok sayıda delil olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim" açıklamasında bulunmuştu.
Çin Dışişleri Bakanlığı tarafından yöneltilen iddialara karşı, "Virüsün dünyanın her yerinde her zaman ortaya çıkabileceği" ifadeleri kullanılırken, Çin'in de salgından etkilendiği kaydedildi. Bakanlık, salgın nedeni ile diğer ülkeler gibi Çin'in de bir kurban olduğu ve suçlu olmadığı açıklandı. Dışişleri Bakanlığı "Koronavirüs, insanlığın ortak düşmanıdır" ifadelerini kullanırken, salgından Çin'in sorumlu tutulması veya salgının bedelinin Çin'e ödetilmesine dair herhangi bir yasal dayanağın bulunmadığına vurgu yaptı. Bakanlık, geçmişte yaşanan küresel salgınları hatırlatarak, bu salgınlarda sorumluluğu bulunanların ve tazminat ödemesi gerekenlerin de araştırılmasını önerdi. İlk korona vakasının Wuhan'da tespit edilmesinin, salgının Wuhan merkezli olduğu anlamına gelmediği belirtilerek, bağımsız uluslararası soruşturma heyetinin Çin'i ziyaret etmesinde bir sakınca olmadığı vurgulandı.
Çin'de toplam koronavirüs vaka sayısı 82 bin 929'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4 bin 633'e yükseldi.
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