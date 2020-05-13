13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Yunanistan'dan büyük provokasyon! Türkiye'de vurulacak şehirleri işaretlediler

Türkiye'nin 'deki varlığından rahatsız olan Yunanistan'dan, bir provokasyon daha. Yunanistan'ın adalarda konuşlu füzelerini gösteren haritada, , İzmir, 'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü hedef olarak gösterildi.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020
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TÜRKİYE'DE VURULACAK ŞEHİRLERİ İŞARETLEDİLER
Türkiye'nin 'deki faaliyetlerinden duyduğu hazımsızlığı provokatif açıklamalarıyla gündeme getiren Yunanistan'da bir harita paylaşıldı.

Provokatif haritada, Türkiye'de hedef gösterilen bölgeler yer alıyor. Haritada, Yunanistan'ın adalarda bulunan füzeleri de gösterildi.

HEDEF OLARAK SEÇİLEN İLLER VE İLÇELER
Haritada hedef olarak; , İzmir, 'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü gösterildi.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMUŞTU
Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk jetlerinin Yunanistan hava sahasını iddia ederek Türkiye'ye meydan okumuştu.

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