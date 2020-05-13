Yunanistan'dan büyük provokasyon! Türkiye'de vurulacak şehirleri işaretlediler

Türkiye'nin Doğu Akdeniz 'deki faaliyetlerinden duyduğu hazımsızlığı provokatif açıklamalarıyla gündeme getiren Yunanistan'da bir harita paylaşıldı.

Provokatif haritada, Türkiye'de hedef gösterilen bölgeler yer alıyor. Haritada, Yunanistan'ın adalarda bulunan füzeleri de gösterildi.

HEDEF OLARAK SEÇİLEN İLLER VE İLÇELER

Haritada hedef olarak; Balıkesir, İzmir, Muğla'nın Bodrum ve Dalaman ile Marmaris'te bulunan Aksaz Askeri Üssü gösterildi.

YUNAN BAKAN TÜRKİYE'YE MEYDAN OKUMUŞTU

Yunanistan Savunma Bakanı Nikolaos Panagiotopoulos, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Türk jetlerinin Yunanistan hava sahasını iddia ederek Türkiye'ye meydan okumuştu.