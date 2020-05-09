Yunanistan pes etti! Kardak kayalıklarında aylardır sessizlik hakim
Bodrum’dan 2 mil uzakta bulunan Kardak kayalıklarına Yunan askerleri uğramamaya başladı. Türk sahil güvenlik ekibi ve Türk savaş gemisi bölgede 24 saat nöbet tutarken, Yunan sahil güvenlik ekipleri ise aylardır Kardak kayalıklarına uğramadığı öğrenildi.
Türkiye ve Yunanistan arasında uzun yıllardır gerilime neden olan Kardak kayalıklarında aylardır sessizlik hakim.
YUNAN ASKERİ TACİZİ BIRAKTI
26 yıldır Türk kara sularına girerek sınır ihlali yapan Yunan sahil güvenliği bu yıl Kardak kayalılarını geçerek çok az sınır ihlalinde bulundu. Geçtiğimiz yıllarda neredeyse her gün sınır ihlali yaparak Türk karasularına giren Yunan sahil güvenlik ekipleri aylardır bölgeye gelmedi.
TÜRKİYE TEDBİRİ ELDEN BIRAKMIYOR
Yunan sahil güvenliği Kardak kayalıklarına uğramasa da Türk sahil güvenlik ekipleri ve Türk savaş gemileri bölgeden ayrılmıyor. Çavuş adasına kurulan gözetleme kulesinden 24 saat ada izlenirken denizden ise sahil güvenlik ekipleri gün boyu devriyelerini sürdürüyor.
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