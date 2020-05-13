13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Haberler Gündem Haberleri Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı

vesilesiyle mesaj yayınlayan , "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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BAKAN ALBAYRAK'TAN ANLAMLI MESAJ

, resmi sosyal medya hesabı üzerinden 'nı kutladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan 13 Mayıs Türk Dil Bayramı mesajı HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK'TAN 13 MAYIS TÜRK DİL BAYRAMI MESAJI

"EN TEMEL MiRAS..."

Bakan Albayrak, açıklamasında "Türk kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması ve millet bilincinin sağlanmasında en temel miras olan Türkçemizin resmiyet kazandığı 13 Mayıs Türk Dil Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

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