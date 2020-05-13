13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Ne aradı ne de cenazeye katıldı! Görev şehidi itfaiyecinin ağabeyinden İmamoğlu'na sert tepki

 'de gerçekleştirilen itfaiye tatbikatında, merdivenin kırılması sonucu görev şehidi olan 2 itfaiye erinden biri olan ’ın ağabeyi , kardeşinin göz göre göre ölüme gönderildiğini söyledi. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 'nun, İstanbul'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını anlatan Çolak, "Acımızı paylaşan Cumhurbaşkanımız 'a teşekkür ediyorum" dedi.

YAŞAM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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NE ARADI NE DE CENAZEYE KATILDI!

'de 9 Mayıs günü yapılan tatbikatı sırasında, itfaiye aracının 63 metrelik merdiveninin kırılması sonucu hayatlarını kaybeden itfaiye erleri ve Mehmet Ali İnal'ın cenazeleri, Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen töreninin ardından memleketlerine gönderildi. Emircan Çolak'ın cenazesi, 11 Mayıs günü, 'un Pasinler ilçesinin Demirdöven köyünde toprağa verildi.

Biri kız 6 kardeşin en küçüğü olan Emircan Çolak'ın taziyeleri kabul eden ağabeyi , yetim büyüyen kardeşine hem ağabey hem de baba olduğunu ifade etti.

"BUNUN HESABI ADALET ÖNÜNDE VERİLMELİ"

Kardeşinin ihmaller nedeniyle ölüme götürüldüğünü ileri süren Çolak, vefasızlığa da isyan ettiklerini söyledi. Kardeşi ve arkadaşının yangın merdivenin sepetine emniyet kemeri ve baret takmadan bindirilmesine, sepetin de 63 metreye kadar çıkarılmasına anlam veremediğini anlatan Çolak, "Bu işlemlerde uzman olmaya gerek yok. Az çok herkes anlar. Tatbikatta ilk kez kullanılan ve test edilmeyen o makine, 40 metreden sonra ne olursa olsun esnemeye başlar. 63 metreye hangi akılla çıkarıldı? Fidan gibi kardeşimiz göz göre göre ölüme götürüldü. Bunun hesabı adalet önünde verilmeli" diye konuştu.



Başkanı 'nun kardeşi ve arkadaşı için 'da düzenlenen cenaze törenine katılmadığı gibi, taziye için kendilerini telefonla dahi aramadığını kaydeden Sezayir Çolak şunları söyledi:

"Cenaze törenine Başkan İmamoğulu katılmadı, 'olur işi vardır yoğundur' dedik. Törene katılan 2 başkan konuştu, çok sıradan bir olaymış gibi davrandılar. Bizimle hiç ilgilenmediler. Bu bizi iyice üzdü. Başkan İmamoğlu, bir telefon bile açıp, acımızı paylaşmadı. Bir sokak hayvanı veya başka bir şey için ortalığı yakıp, yıkanlar iki fidanı hiç umursamadı. Onlara yazıklar olsun. İnsan hayatı bu kadar mı ucuz? Bugünlerde dünya kadar işi olmasına rağmen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan telefonla arayıp acımızı paylaştı. Allah razı olsun. İstanbul'un birkaç ilçe belediye başkanı, Erzurum'un tüm vekilleri ve Pasinler Belediye Başkanı arayıp ya da buraya gelerek acımızı paylaştı. Bu iki fidanın sorumlusunun bulunup yargı önünde hesap vermesini istiyoruz."

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