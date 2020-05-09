09 Mayıs 2020, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

İstanbul Kadıköy'de tatbikat yapan itfaiye erlerini taşıyan 63 metrelik merdiven kırıldı. Merdivenin sepetinde bulunan 2 itfaiye eri istasyonun karşısındaki binanın çatısına düştü. Kazada ağır yaralanan iki itfaiyeci hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahaleye rağmen itfaiye erlerinden Emircan Çolak hayatını kaybetti. Mehmet Ali İnal'ın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.

Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 17:56
  • 1
  • 14
Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

Kadıköy'de tatbikat sırasında itfaiye aracındaki merdivenin devrilmesi sonucu yaralanan 2 itfaiye erinden biri hayatını kaybetti.

  • 2
  • 14
Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak'ta bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda, saat 11.00 sıralarında itfaiye erleri tatbikat yaparken merdivenleri kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü.

  • 3
  • 14
Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından yine merdivenle çatıdan indirildi. Sağlık ekiplerine teslim edilen itfaiyecilerden biri Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, diğeri ise olay yerine yakın olan bir özel hastaneye kaldırıldı.

  • 4
  • 14
Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

Hastaneye kaldırılan itfaiyecilerden Emircan Çolak hayatını kaybetti. İstanbul İtfaiyesi'nden yapılan açıklamada, "Kadıköy İtfaiye İstasyonumuzda meydana gelen kaza sonucu personelimiz Emircan Çolak şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve itfaiye teşkilatımıza başsağlığı ve sabır diliyoruz" denildi.

  • 5
  • 14
Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi

GÖRGÜ TANIKLARI ANLATTI

Öte yandan kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle yolda bulunan otomobilde ve merdivenin düştüğü binanın çatısında hasar oluştu. Olay yerine gelen polis ekipler ve savcı incelemelerde bulundu. İtfaiye ekipleri ise binadaki zarar gören mermerleri, düşmemesi için yerinden söktü.