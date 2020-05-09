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Kadıköy'de facia: 63 metrelik merdiven kırıldı! Acı haber geldi
İstanbul Kadıköy'de tatbikat yapan itfaiye erlerini taşıyan 63 metrelik merdiven kırıldı. Merdivenin sepetinde bulunan 2 itfaiye eri istasyonun karşısındaki binanın çatısına düştü. Kazada ağır yaralanan iki itfaiyeci hastaneye kaldırılırken, yapılan tüm müdahaleye rağmen itfaiye erlerinden Emircan Çolak hayatını kaybetti. Mehmet Ali İnal'ın tedavisi ise yoğun bakımda sürüyor.
Giriş Tarihi: 09.05.2020 16:35 Güncelleme Tarihi: 09.05.2020 17:56
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