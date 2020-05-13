Son dakika: İçişleri duyurdu: PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu sağ olarak ele geçirildi

Jandarma Özel Harekat timlerince yakalanan teröristin, PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu olduğu bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalındaki operasyonda; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir." denildi.