Son dakika: İçişleri duyurdu: PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu sağ olarak ele geçirildi
Son dakika haberine göre Diyarbakır'ın Lice kırsalındaki operasyonda, 1 milyon TL’ye kadar ödülle aranan ve turuncu kategoride aranan Heba Rodi kod adlı terörist sağ yakalandı.
Jandarma Özel Harekat timlerince yakalanan teröristin, PKK'nın sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu olduğu bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Diyarbakır-Lice Sağgöze kırsalındaki operasyonda; 1 terörist ölü, 1 terörist sağ olarak ele geçirilmiştir. Sağ olarak ele geçirilen teröristin; terörden arananlarda, 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu Liste'de yer alan, örgütün sözde Serhabun Lice Alan Sorumlusu Heba Rodi kod adlı T.K olduğu tespit edilmiştir." denildi.
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