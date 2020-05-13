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Son dakika: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan "Okullar ne zaman açılacak?" sorusuna yanıt!

Son dakika haberine göre , " sorusunun şu an tek cevabı var: 'Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek'" açıklamasında bulundu

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Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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BAKAN SELÇUK'TAN OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? SORUSUNA YANIT!

, "Milli Eğitim Bakanı olarak kamuoyundan ricam, okulların açılmasına bir takvim olarak bakılmamasıdır. Okulların açılması demek, 18 milyon öğrenci ve 1 milyon öğretmenin evlerinden dışarı çıkması, sonra her birinin yeniden ailesiyle buluşması demek. Bu bir toplum sağlığı meselesidir ve bilimsel verilerle hareket etmek ön koşuldur. sorusunun şu an tek cevabı var: "Çocuklarımız, öğretmenlerimiz ve ailelerimiz için en güvenli zamanda, en güvenli şekilde açılacak. Bu tarihi ve uygulama şeklini de bize bilimsel veriler söyleyecek" açıklamasında bulundu.

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