13 Mayıs 2020, Çarşamba
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Hakkari'de PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi

, Çukurca'da terör örgütü 'nın kullandığı mağarada ele geçirilen mühimmat ve yaşam malzemelerinin imha edildiğini açıkladı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 13.05.2020 Güncelleme Tarihi: 13.05.2020
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PKK'YA AĞIR DARBE! HEPSİ İMHA EDİLDİ

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kahraman komandolarımız tarafından icra edilen operasyonlarla terör örgütünün inlerine girmeye devam ediyoruz.

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