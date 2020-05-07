07 Mayıs 2020, Perşembe
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Bu bir yeni rekor

Milli Eğitim Bakanı , uzaktan eğitimle ilgili "Eğitim Bilişim Ağı () kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313" dedi.

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Giriş Tarihi: 07.05.2020
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI SELÇUK: BU BİR YENİ REKOR

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, verilerine ilişkin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu. Bakan Selçuk, paylaşımında, "Uzaktan eğitimin adresi EBA kendi rekorunu güncelledi. Tıklanma: 1.2 milyar, aktif öğrenci: 6 milyon 90 bin 383, canlı ders: 978 bin 313. Güncellenen ve zenginleşen içeriklerle EBA, tüm dünyada örnek gösterilen yerini sağlamlaştırdı. Emek verenlere teşekkürler" dedi.

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