Son dakika: Bazı illerde okullar açılacak mı? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk cevapladı
Son dakika haberine göre; Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; 'Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk; 'Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız' açıklamasında bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, katıldığı programda gündeme dair açıklamalar yaptı.
İşte Bakan Ziya Selçuk'un açıklamalarından öne çıkanlar;
Dünya genelinde okulların açılış raporlarını takip ediyoruz. Türkiye'nin sağlık açısından verilerin neler gösterdiği bilim kurulunun neler söyleyeceği sadece Türkiye'nin iyileşmesi yetmiyor. Hepsini analiz ediyoruz.
"MEB KARARI TEK BAŞINA KARAR ALMIYOR"
Bizim için 1 Haziran hedef. Hayatın normalleşmesini istiyoruz. Bilimin bir yol göstericiliği var. Bilim kesinlikle açılamaz derse okulların açılması Eylül'e kalır. Ya da kısmı kısmı açılmalar olabilir. Seçeneklere bakıyoruz. Listelerimizi oluşturduk. Milli Eğitim Bakanlığı bunu tek başına karar almıyor. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Sağlık Bakanlığı İçişleri bakanlığı hep beraber karar alıyoruz.
BAZI İLLERDE OKULLAR AÇILACAK MI?
Bizim bazı illerimiz de hiç vaka yok. Bazı illerimiz de çok vaka var. Hangi illerde durum nedir diye bir çalışmamız var. Taşıyıcılık faktörü üzerinden de bakmak lazım. Eğer illere göre okulların açılımı olursa buna da hazırız. Okula dönüşten sonraki bir yılın her anlamda hazırlığını yapıyoruz. Velilerin endişelerini dikkate alıyoruz. Öğrencilerden okulların açılması yönünde talep alıyoruz.
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