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Son dakika: Yargıda koronavirüs tedbirleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den önemli açıklamalar

Yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine dair önemli açıklamalarda bulunan , "Türkiye dünyanın gıpta ile izlediği bir mücadele sergiliyor. Virüs din, dil ve ırk gözetmemektedir." dedi. , 'nun önerileriyle normalleşme adımları atılacak." ifadelerini kullandı.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020
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ADALET BAKANI GÜL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

, yargıda alınan koronavirüs tedbirlerine dair önemli açıklamalarda bulundu.

Son dakika: Yargıda koronavirüs tedbirleri! Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den önemli açıklamalar |Video SON DAKİKA: YARGIDA KORONAVİRÜS TEDBİRLERİ! ADALET BAKANI ABDULHAMİT GÜL’DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR |VİDEO

İşte Bakan Gül'ün açıklamalarından öne çıkanlar:

Türkiye tüm dünyanın gıpta ile izlediği bir süreç yönetimi gösteriyor. Virüs, din, dil, ırk ayırt etmiyor.

Hukukta özgürlükleri kısıtlamanın orantılılık, gereklilik gibi konuların ne kadar doğru olduğunu görmekteyiz. Artık 'Yeni normal' var. Sayın Cumhurbaşkanımız Yargı Reformu Strateji Belgesi'nin hayata geçmesi için gerekli desteği vermiştir.

HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ VURGUSU
Milletimize taahhüt ettiğimiz tüm reformları hayata geçirmek için gayret göstermekteyiz. Yaptığımız ve yapmaya çalıştığımız tüm çalışmalar hukukun üstünlüğüne dayanarak, vatandaş odaklı çözüm üretmek içindir.

Hukuk devleti kelimesinin işlevselliğini kazanması için her türlü görüşe açık olduğumuzun bilinmesini isteriz.

Yüksek mahkemeleri hak duygusunun en yüksek temsilidir. Hukuk devleti idarenin tüm eylemlerinde ölçülü olması demektir.

NORMALLEŞME İÇİN BAYRAM SONRASINI İŞARET ETTİ
Danıştay'ın 125. kuruluş yıldönümünü kutluyorum. Adliyeler, ceza infaz kurumları ve noterlikler için bir yol haritası çizilmiştir. Bayram sonrası önlemler yumuşatılacaktır. Netleştiğinde paylaşılacaktır. 'nun önerileri ile normalleşme adımları atılacak.

Mahkumlar tarafından 12 Mart'tan itibaren 7 milyon maske, 900 bin tulum üretilmiştir.

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