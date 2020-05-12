12 Mayıs 2020, Salı
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BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Hemşireler Günü mesajı

Genel Başkanı , 12 Mayıs 'nü kutlayarak, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ'DEN HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJI
Genel Başkanı , dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de ve dünyada koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atarak önemli ve saygıdeğer bir mücadele sergilediklerini belirtti.

Tüm sağlık çalışanlanlarına şükranlarını ileten Destici, şunları kaydetti:

"Sağlık teşkilatımızın isimsiz ve kahraman mensupları hemşirelerimizin her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyor, milletimizin yüz akı kardeşlerimize, milletçe onlara çok şey borçlu olduğumuzun altını çizerek zor ve kutsal görevlerinde başarılar diliyorum."

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