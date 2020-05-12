BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'den Hemşireler Günü mesajı
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 12 Mayıs Hemşireler Günü'nü kutlayarak, sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diledi.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Hemşireler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye'de ve dünyada koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atarak önemli ve saygıdeğer bir mücadele sergilediklerini belirtti.
Tüm sağlık çalışanlanlarına şükranlarını ileten Destici, şunları kaydetti:
"Sağlık teşkilatımızın isimsiz ve kahraman mensupları hemşirelerimizin her yıl dünya genelinde 12 Mayıs tarihinde kutlanan Dünya Hemşireler Günü'nü kutluyor, milletimizin yüz akı kardeşlerimize, milletçe onlara çok şey borçlu olduğumuzun altını çizerek zor ve kutsal görevlerinde başarılar diliyorum."
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