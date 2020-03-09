Son dakika: Bakan Gül açıkladı: İlk defa cezaevlerinde meslek lisesi kurulacak

Son dakika haberine göre Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü'ne imza attı.

Bir açıklama yapan Bakan Gül, "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.