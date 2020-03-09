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Son dakika: Bakan Gül açıkladı: İlk defa cezaevlerinde meslek lisesi kurulacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 09.03.2020 Güncelleme Tarihi: 09.03.2020
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BAKAN GÜL AÇIKLADI: CEZAEVLERİNDE BİR İLK

Son dakika haberine göre , "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.

ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Eğitim ve Öğretim İş Birliği Protokolü'ne imza attı.

Bir açıklama yapan Bakan Gül, "İlk defa ceza ve infaz kurumlarında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde mesleki lisesi kurulacak" dedi.

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