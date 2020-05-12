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Son dakika: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren karar! Sabit fiyat uygulaması nedir? Trafik sigortasında yeni dönem |Video

haberi... tüm sektörleri etkilediği gibi sektörünü de etkiledi. Son günlerde trafik sigortasında uygulamasına geçilmesi yeni tek fiyat üzerinden sigortalama gündemde. Başkanı , A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirdi. Sabit fiyat uygulaması nedir? Tek fiyat uygulaması tüketiciyi nasıl etkileyecek? Koronavirüs sigorta sektörünü nasıl etkiledi? İşte detaylar…

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.05.2020
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MİLYONLARCA ARAÇ SAHİBİNİ İLGİLENDİREN KARAR!

tüm sektörleri etkilediği gibi sektörünü de etkiledi. Son günlerde trafik sigortasında uygulamasına geçilmesi yeni tek fiyat üzerinden sigortalama gündemde. Başkanı , A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirdi. Sabit fiyat uygulaması nedir? Tek fiyat uygulaması tüketiciyi nasıl etkileyecek? Koronavirüs sigorta sektörünü nasıl etkiledi? İşte detaylar…

İşte Bağcı'nın açıklamaları;

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