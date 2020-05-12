Son dakika: Milyonlarca araç sahibini yakından ilgilendiren karar! Sabit fiyat uygulaması nedir? Trafik sigortasında yeni dönem |Video
Son dakika haberi... Koronavirüs tüm sektörleri etkilediği gibi sigorta sektörünü de etkiledi. Son günlerde trafik sigortasında sabit fiyat uygulamasına geçilmesi yeni tek fiyat üzerinden sigortalama gündemde. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirdi. Sabit fiyat uygulaması nedir? Tek fiyat uygulaması tüketiciyi nasıl etkileyecek? Koronavirüs sigorta sektörünü nasıl etkiledi? İşte detaylar…
Koronavirüs tüm sektörleri etkilediği gibi sigorta sektörünü de etkiledi. Son günlerde trafik sigortasında sabit fiyat uygulamasına geçilmesi yeni tek fiyat üzerinden sigortalama gündemde. İstanbul Sigorta Acenteleri Derneği Başkanı Turusan Bağcı, A Haber canlı yayınında konuyu değerlendirdi. Sabit fiyat uygulaması nedir? Tek fiyat uygulaması tüketiciyi nasıl etkileyecek? Koronavirüs sigorta sektörünü nasıl etkiledi? İşte detaylar…
İşte Bağcı'nın açıklamaları;
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